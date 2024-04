Diablo 4 su Game Pass: è possibile giocare anche su Xbox Cloud Gaming?

Come ormai ben saprete, da qualche giorno a questa parte Diablo 4 è entrato ufficialmente a far parte del sempre più ricco catalogo di PC e Xbox Game Pass, consentendo a tutti gli abbonati al servizio di godersi l'action RPG firmato Blizzard Entertainment senza costi aggiuntivi. Ma è possibile giocarci anche in streaming?

Purtroppo, la risposta è no. In maniera del tutto inaspettata, Diablo 4 non fa parte dei prodotti disponibili nel catalogo del servizio in abbonamento Microsoft che possono essere giocati anche via browser o app grazie a Xbox Cloud Gaming. La funzionalità extra, che ricordiamo essere un'esclusiva degli utenti che dispongono di un abbonamento attivo a Xbox Game Pass Ultimate, ossia la versione più costosa del servizio, non include tra i giochi supportati anche l'action RPG.

Al momento non è chiaro se dietro questa inattesa assenza vi siano problematiche tecniche o se la mancata introduzione di Diablo 4 nella libreria di Xbox Cloud Gaming abbia a che fare con gli accordi presi tra Microsoft ed Ubisoft per lo streaming dei titoli firmati Activision.

Non possiamo quindi escludere che nelle prossime settimane arrivi una dichiarazione ufficiale da parte del colosso di Redmond sulla questione o che, sorprendendo tutti, il gioco possa arrivare su Xbox Game Cloud come tutti gli altri titoli first party.

In attesa che si faccia chiarezza, vi ricordiamo che giusto qualche giorno fa sono iniziati i test per il supporto di mouse e tastiera per i giochi avviati tramite Xbox Cloud Gaming.

