Diablo 4 su Game Pass: top 5 migliori trucchi per iniziare alla grande

Dal 28 marzo Diablo 4 è su Xbox Game Pass. Avete appena iniziato a giocare ma non sapete da dove partire? State tranquilli, veniamo noi in vostro soccorso con 5 trucchi utilissimi per tutti i nuovi giocatori di Diablo 4, sopratutto per chi si è da poco avvicinato alla serie Blizzard.

Prima di procedere ricordatevi di leggere anche la recensione di Diablo 4 per scoprire pregi e difetti del quarto episodio della saga (il quinto, se consideriamo anche lo spin-off Diablo Immortal uscito nel 2022).

Scegliere il livello di difficoltà giusto

I livelli di difficoltà di Diablo 4 sono quattro: Avventuriero, Veterano, Incubo e Tormento. Qual è il migliore per i nuovi giocatori? Sicuramente Avventuriero è il più adatto per i neofiti ma noi vi consigliamo di iniziare a giocare a livello Veterano, questo perché nonostante i nemici siano più aggressivi rispetto al livello Avventuriero, la quantità di bonus, punti esperienza e ricompense che si possono ottenere è sensibilmente maggiore. In ogni caso, potete modificare il livello di difficoltà in qualsiasi momento dal menu principale nel caso decidiate di optare per una sfida più semplice o al contrario più ardua.

Qual è la miglior classe di Diablo 4 per iniziare?

Qual è la miglior classe di Diablo 4? Noi vi consigliamo di iniziare a giocare con il Barbaro, sopratutto se avete poca esperienza con la serie. Il Barbaro è una classe piuttosto potente e basata sugli attacchi fisici, dunque perfetta per gettarsi sin da subito nella mischia, oltretutto con una buona resistenza ai danni. Dopo aver preso confidenza con il Barbaro potete passare alle altri classi e imparare a padroneggiare le tecniche del Negromante, del Druido, dell'Incantatrice e del Tagliagole.

Aumentare di livello con la co-op

Amate giocare da soli? Non è ovviamente un problema ma nel caso di Diablo 4 potrebbe essere penalizzante, questo perché giocando in co-op a Diablo 4 è possibile ottenere maggiori bonus e veder crescere più rapidamente la barra dei punti esperienza. Se dunque volete livellare velocemente e aumentare di livello in fretta, un trucco utile è proprio quello di giocare insieme ad un gruppo di amici, magari più esperti, così da ottenere più XP in battaglia.

Spaccate tutto, sempre!

In Diablo 4 ci sono tantissimi elementi dello scenario che possono essere distrutti, dalle rocce alle statue. Questi oggetti non hanno solamente una funzione scenica e anzi si rivelano molto utili ai fini della progressione dal momento che durante la distruzione potrebbero far cadere monete o parti di equipaggiamento, oltre alle pozioni curative.

Esplosione micidiale

Questo trucco è un piccolo classico della storia di Diablo ma è davvero molto utile in alcuni casi. Ogni volta che il vostro eroe aumenta di livello viene generata una grande esplosione che stordisce tutti i nemici intorno a noi. Il trucco quindi è quello di calcolare quanti punti vi mancano per salire di livello e guadagnare gli XP necessari tuffandovi in una battaglia con un numeroso gruppo di nemici, in questo modo all'aumentare del livello ne eliminerete parecchi in un colpo solo. Un trucco semplice ma da tenere sempre a mente per portare a casa la pelle nelle situazioni più complicate!