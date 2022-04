Diablo 4 tra gameplay e open world: le ultime novità sul kolossal GDR

Un nuovo aggiornamento da parte di Blizzard ci ha permesso di ammirare le caratteristiche dell'open world di Diablo 4, mostrandoci inedite clip di gameplay con oscure ambientazioni e tanti dettagli.

L'azienda di Irvine ha ribadito il proprio impegno nello sviluppo di Diablo IV e, per l'occasione, si è decisa a riaprire una finestra sulla dimensione a tinte oscure di Sanctuarium per farci intravedere degli scampoli di gameplay inediti.

Nel nuovo diario, Blizzard ha calamitato le attenzioni degli appassionati della serie sul lavoro che la compagnia sta portando avanti per fare di Diablo 4 il nuovo Re degli action ruolistici a mondo aperto. Ciascuna delle cinque regioni in cui si suddividerà l'enorme mappa di Sanctuarium sarà caratterizzata in ogni minimo particolare, restituendo a schermo un'esperienza unica sia nell'esplorazione free roaming che nelle fasi di combattimento, vero cuore pulsante dell'intera epopea.

