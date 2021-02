Diablo 4 tra gameplay e progressione: Blizzard svela il sistema riprogettato degli Oggetti

Con ancora negli occhi le incredibili scene del video di Diablo 4 con la Tagliagole, ci reimmergiamo nella dimensione a tinte oscure di Sanctuary per approfondire uno dei temi trattati da Blizzard nel panel tenuto a margine della BlizzCon 2021, ossia la riprogettazione degli Oggetti.

In base alle informazioni condivise dal colosso videoludico statunitense, nell'esplorazione del mondo di gioco la scelta delle armi e degli equipaggiamenti da utilizzare, e degli attributi da evolvere, sarà ancor più determinante rispetto a quanto sperimentato nei capitoli precedenti della saga action ruolistica.

Tutte le tipologie di armi, in Diablo 4, vanteranno caratteristiche intriseche uniche che le distingueranno dagli altri equipaggiamenti. Anche per questo, Blizzard spiega di essersi dedicata agli aggiornamenti sulla qualità degli oggetti per apportare dei grandi cambiamenti.

Gli oggetti Magici, ad esempio, avranno un maggior potere potenziale per singolo attributo, mentre gli oggetti Rari potranno avere fino a 5 affissi, leggermente meno potenti. In quest'ottica rientra la modifica attuata alle armi Leggendarie, che continueranno ad avere 4 affissi normali leggermente meno potenti e 1 affisso di qualità più elevata e, appunto, leggendaria. Quanto agli oggetti Unici, questi ultimi possiederanno degli affissi predefiniti che seguiranno un tema particolare, con poteri specifici di classe e un aspetto caratteristico.

Chi si avventurerà nelle pericolose lande di Diablo 4 avrà quindi l'opportunità di gestire una progressione del proprio personaggio potenzialmente infinita, anche grazie a queste modifiche: l'ampia varietà di affissi leggendari, ad esempio, non sarà più ristretta a un singolo scomparto degli equipaggiamenti Leggendari, aprendo così la strada innumerevoli opzioni di personalizzazione.