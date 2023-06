Diablo 4 ha generato $666 milioni in 5 giorni: il lancio migliore nella storia di Blizzard

Activision è orgogliosa di annunciare che Diablo 4 è diventato il lancio migliore nella storia di Blizzard. Il ritorno a Sanctuary ha generato la "diabolica" cifra di 666 milioni di dollari incassati dalla compagnia nel giro di soli cinque giorni.

Diablo IV ha fatto registrare la settimana più remunerativa dell'anno, stando al comunicato stampa di Activision. Gli eroi di Sanctuary, il mondo in cui è ambientato Diablo, hanno già giocato più di 276 milioni di ore, equivalenti a 30.000 anni.

"A nome di Blizzard, vogliamo ringraziare i milioni di giocatori in tutto il mondo che si stanno immergendo in Diablo IV", ha dichiarato Mike Ybarra, presidente di Blizzard Entertainment. "Diablo IV è il risultato dei nostri incredibili team che lavorano insieme per creare e supportare giochi che definiscono il genere, costruire mondi leggendari e ispirare ricordi che dureranno una vita. Siamo onorati dalla risposta, orgogliosi del team e rimaniamo impegnati ad ascoltare i nostri giocatori e garantire che Diablo continui a superare le aspettative negli anni a venire".

I giocatori hanno ucciso 276 miliardi di demoni sin dall'anticipato, equivalenti a quasi 35 volte la popolazione mondiale. I giocatori sono stati sconfitti oltre 316 milioni di volte… Oltre 5 milioni di volte per mano del Macellaio. Tuttavia, non stanno cedendo da soli: i giocatori hanno creato un party con gli amici oltre 166 milioni di volte. Inoltre, 163 giocatori hanno raggiunto il massimo livello in modalità Hardcore, dove le morti sono permanenti.

Quando i giocatori non giocano a Diablo, lo guardano sulle piattaforme di streaming: Diablo IV è stato il gioco n.1 su Twitch dall'accesso anticipato dall'1 al 9 giugno, battendo i record Blizzard sia per le ore trasmesse in streaming che per quelle guardate in un lasso di tempo simile.

Per scoprire tutto sul nuovo hack 'n' slash di Blizzard, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Diablo 4.