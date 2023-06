Diablo 4 ha generato in soli 5 giorni più introiti di Diablo Immortal in un anno intero

Come sappiamo, Diablo 4 ha generato 666 milioni di dollari in 5 giorni, confermandosi così il miglior lancio della storia di Blizzard Entertainment. Un successo enorme che, tra l'altro, fa impallidire i numeri finora registrati da Diablo Immortal, lo spin-off per PC e sistemi mobile disponibile da giugno 2022.

Sebbene Diablo Immortal sia stato distribuito tramite la formula del free-to-play, la sua aggressiva e controversa politica di microtransazioni gli ha permesso di generare centinaia di milioni di introiti, ma quanti precisamente? Stando ai numeri segnalati da Data.ai, lo spin-off di Diablo è arrivato a 525 milioni di dollari, cifra raggiunta dopo un intero anno di commercializzazione. Da tenere in conto, comunque, che il dato non comprende i ricavi generati sul territorio cinese o dalla versione PC.

Il successo di Diablo Immortal potrebbe dunque essersi dimostrato anche più grande, tuttavia è impressionante notare l'impatto avuto da Diablo IV in meno di una settimana di commercializzazione rispetto al precedente esponente del brand. Pur trattandosi di un episodio principale venduto a prezzo pieno, i numeri registrati da Diablo IV testimoniano l'enorme attesa e le elevate aspettative del pubblico nei confronti dell'opera Blizzard, capace di superare radicalmente Diablo Immortal in pochissimi giorni, e con la possibilità che il divario tra i due prodotti possa diventare ancora più consistente nel prossimo futuro.

Diablo 4 si è imposto sul podio dei giochi più venduti in Italia, come rivelato dagli ultimi dati diffusi da IIDEA, e la crescita a livello globale sembra destinata a proseguire ulteriormente.