Diablo 4 giocabile gratis per Halloween fino al 30 ottobre, benvenuti all'inferno

Activision Blizzard annuncia che Diablo 4 è giocabile gratis su Battle.net per un periodo di tempo limitato, fino alle 19:00 ora italiana di lunedì 30 ottobre. Un ottimo modo per passare il fine settimana di Halloween nella diabolica Sanctuarium!

Potete scaricare Diablo 4 per PC da Battle.net e iniziare a giocare subito, questa versione di prova fissa il level cap a livello 20, tutti i contenuti invece sono sbloccati e disponibili per i giocatori.

I progressi verranno salvati e mantenuti per chiunque decidesse di acquistare il gioco in futuro, coloro che hanno scaricato e provato la demo riceveranno il 25% di sconto sull'acquisto della versione completa da Battle.net, infine ricordiamo che il gioco supporta anche il Cross-Play, anche nell'edizione trial.

Una bella opportunità per provare con mano uno dei giochi più attesi degli ultimi mesi (ecco la nostra recensione di Diablo 4 per sapere se il gioco Blizzard ci ha convinto). Se invece avete abbandonato il gioco nei mesi scorsi, ecco 5 motivi per tornare a giocare a Diablo 4 con la Stagione del Sangue, Blizzard ha apportato numerose modifiche al gameplay e introdotto varie novità ascoltando i feedback della community.

E già si parla della prima grande espansione di Diablo 4, anticipata da un leak ma non ancora confermata da Blizzard.