Diablo 4, giocatori in 'burnout': alcuni l'hanno abbandonato con la Stagione 1

Diablo 4 è soltanto alla Stagione 1 ma sembra che alcuni giocatori siano già entrati in fase di "burnout". Dopo la polemica legata alla mancanza di valuta all'interno del Battle Pass, alcuni utenti si sono detti sfiniti e annoiati dall'attuale esperienza offerta dall'hack 'n' slash di Blizzard.

Su reddit si stanno moltiplicando i commenti degli utenti che stanno paventando l'idea di abbandonare Diablo 4 a causa della mancanza di stimoli nel proseguire la propria avventura in quel di Sanctuarium.

"Ho portato un personaggio al livello 88 prima di iniziare un pg stagionale ed ero entusiasta di dare un'occhiata ai nuovi contenuti/oggetti e sono arrivato al livello 28 principalmente facendo eventi globali tra lo sblocco dei portali della città. Ma più mi ritrovo a guardare la mappa e più mi manca la voglia di fare missioni secondarie, sbloccare aspetti e roccaforti o fare di nuovo i dungeon capstone. Probabilmente lo giocherò odiandolo ancora per qualche altra settimana perché alla fine sono un fan di Diablo che gioca da quando è uscito il primo e voglio davvero che mi piaccia", è ad esempio il post di Graphics_Nerd su reddit intitolato "Burnout da Stagione 1 - Non voglio più fare queste cose".

Un altro post popolare sul subreddit del gioco conferma la presenza di malcontento in parte dell'utenza: "Non sono amareggiato o arrabbiato, sono solo annoiato. La Stagione 1 non ha aggiunto nulla di così interessante, essenzialmente alcuni nuovi tipi di gemme e... L'altra sera ho pensato 'Ho chiuso con questo gioco'".

Un altro utente ha deciso, in maniera più serena, di dire arrivederci a Diablo 4: "Hot take: se hai giocato a Diablo 4 per più di 100 ore, hai fatto valere i soldi spesi. Io stesso ho deciso di aspettare fino alla stagione 2 per prendermi la briga di tornarci. Se lo stato attuale del gioco è così transitorio, non ha senso impegnarsi quando le cose cambieranno di nuovo tra una settimana".

E voi che tipo di esperienza state avendo con Diablo 4? Siete già stufi dei contenuti offerti dal gioco Blizzard?