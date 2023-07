Diablo 4, giocatori furiosi per l'ultima patch: troppi nerf a classi ed endgame

Questa sera è stata pubblicata la patch 1.1.0 di Diablo 4, la quale precede l'arrivo della Stagione degli Abietti. A distanza di un paio d'ore dall'uscita dell'update, sui social stanno fioccando le polemiche a causa dei drastici cambiamenti apportati dagli sviluppatori.

Fino a qualche giorno fa, l'aggiornamento in questione veniva visto dagli appassionati con grande interesse, poiché avrebbe dovuto migliorare numerosi aspetti dell'action RPG come, ad esempio, rimuovere le gemme dalla schermata principale dell'inventario. In realtà le modifiche alle gemme non sono arrivate e la patch ha apportato un enorme quantitativo di cambiamenti, molti dei quali non sono stati apprezzati dai fan.

Fatta eccezione per la correzione di bug e per l'introduzione di nuovi pezzi d'equipaggiamento unici, buona parte degli interventi dell'aggiornamento ha ritoccato verso il basso il potere d'attacco delle cinque classi e reso più frustrante sia la progressione che il completamento di specifiche attività endgame. Un chiaro esempio è l'incremento delle braci necessarie per aprire i forzieri durante la Marea Infernale, che rende molto più difficile per i giocatori accaparrarsi il prezioso bottino. Fra le altre critiche troviamo quelle relative al minor quantitativo di esperienza ottenuto alle difficoltà più alte, alla diminuzione del danno critico che ha intaccato persino gli aspetti delle armi e ad altri piccoli cambiamenti che rendono più frustranti alcuni aspetti del gioco. I giocatori più adirati sono quelli che utilizzano l'Incantatore, dal momento che ora questa classe viene definita la più debole sia in attacco che in difesa.

Insomma, la situazione non è delle migliori e sarà interessante scoprire come reagiranno gli sviluppatori alle aspre critiche da parte dell'utenza insoddisfatta dalla patch.