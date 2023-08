Diablo 4: i giocatori sono stufi delle modifiche silenziose di Blizzard

I nuovi aggiornamenti di Diablo 4 sono sempre accompagnati da changelog ricchi e particolareggiati, spesso diffusi anche con anticipo rispetto alla pubblicazione stessa, come avvenuto ad esempio con la discussa patch 1.1.0 che ha (maldestramente) spianato la strada alla Stagione degli Abietti. Eppure, pare che le note non siano del tutto esaustive.

È ciò che ha fatto notare un tutt'altro che insignificante gruppo di videogiocatori su Reddit, che si è scagliato contro le modifiche silenziose che sovente Blizzard applica a Diablo 4. Un utente in particolare, un certo AzzaraNectum, ha ad esempio elencato ben cinque differenti interventi operati dalla Patch 1.1.1 senza che venissero effettivamente documentati dal changelog, ai quali se ne aggiungono altri sei relativi alla precedente patch 1.1.0 (trovate la lista completa nell'open post del thread, reperibile sul subreddit di Diablo 4). Tra gli indiziati speciali figura il fix all'Aspetto dei Veleni Esplosivi del Tagliagole.

"Alcuni di questi cambiamenti non segnalati possono generare esclamazioni come 'wow, bello', tuttavia i due fix nascosti al Tagliagole avrebbero dovuto essere inclusi nelle note della patch, che sono state pubblicate con una settimana di anticipo", ha scritto AzzareNectun, che poi si è chiesto: "Perché non sono stati riportati? Per paura della reazione negativa della comunità? Perché gli sviluppatori non documentano il lavoro che compiono? Chi la capisce Blizzard!".

I giocatori meritano senz'altro di conoscere ogni singola modifica che viene applicata al gioco, specialmente se riguarda un titolo come Diablo 4 nel quale ogni minimo intervento può potenzialmente influenzare il meta in maniera più o meno sensibile. La discussione dell'utente ha raccolto raccolto quasi 600 upvote in poco più di 12 ore, ma non è l'unica. Sullo stesso tenore c'è anche un altro thread, che di upvote ne ha collezionati più di 1.100 in appena 13 ore, nel quale un giocatore si chiede "Perché dobbiamo venire a conoscenza dei bugfix silenziosi tramite Reddit?".

Una bella domanda, alla quale ci auguriamo che Blizzard presti attenzione in vista delle prossime patch.