Diablo 4 è il gioco misterioso su PlayStation Store! Novità in arrivo?

Dopo la presentazione della classe Tagliagole e dell'open world di Diablo IV, potrebbero essere in cantiere ulteriori novità per l'attesissimo titolo di casa Blizzard.

A suggerirlo, non è la software house, bensì un interessante avvistamento realizzato dalla community videoludica. Nel corso delle ultime ore, infatti, una serie di attenti utenti PlayStation hanno segnalato la comparsa di un gioco misterioso nel database del PlayStation Store. Di quest'ultimo, si riportava inizialmente l'afferenza all'universo Activision, il peso di circa 44 GB e il rating 17+. Pochi dettagli, che avevano però portato i sospetti in direzione del chiacchierato Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered.

Ora, nuove informazioni escludono questa ipotesi, in favore di Diablo 4. L'ignota produzione è presente nel database di PlayStation Store con il bizzarro nome in codice di "We Love Dogs!", ma , soprattutto, il file avvistato include anche un logo. Come potete facilmente verificare direttamente in calce a questa news, l'immagine in questione non è altro che il logo ufficiale di Diablo IV, che sembra dunque aver fatto la sua comparsa su PS Store, peraltro con un ID che sembra afferire sia a PlayStation 4 sia a PlayStation 5.

Che qualche ricco annuncio sia in dirittura di arrivo? In tempo di pre-E3 ogni speculazione è consentita, ma per saperne di più...sarà necessario attendere!