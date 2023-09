Diablo 4: un glitch rende immortali nel PvP, i giocatori chiedono un fix

Per quanto gravi, i passati glitch scoperti dai giocatori di Diablo 4 non hanno mai creato grossi problemi per la community. Quanto accaduto di recente, però, sta rendendo la vita difficile a coloro i quali vorrebbero godersi la componente PvP in santa pace.

Da qualche giorno a questa parte, sembrerebbe che alcuni utenti abbiano scoperto un semplice procedimento che, una volta eseguito, rende il personaggio immortale all'interno dei Campi dell'Odio, ossia le aree della mappa in cui i giocatori possono darsele di santa ragione senza particolari limitazioni. Con un glitch del genere, diventa impossibile riuscire a partecipare normalmente al PvP dell'action RPG, poiché i giocatori che ne fanno uso possono girare per l'area massacrando tutti e accumulando un bel po' della risorsa utile per sbloccare gli elementi estetici esclusivi della modalità competitiva del gioco.

Al momento, gli sviluppatori non hanno ancora commentato l'accaduto, ma è molto probabile che siano già a conoscenza della problematica e stiano lavorando ad una patch correttiva. In ogni caso, vi invitiamo a non sfruttare il glitch: già in passato, Blizzard ha bannato tutti gli utenti che hanno sfruttato falle di questo tipo e sarebbe poco saggio approfittarne.

