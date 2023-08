Diablo 4, grandi novità in arrivo nell'endgame: ecco il teaser della Stagione del Sangue

Consapevoli delle critiche alla Stagione 1 di Diablo 4, i ragazzi di Blizzard Entertainment sono volati a Colonia per mostrare al pubblico dell'Opening Night Live il teaser della Stagione del Sangue, una fase ingame che promette di essere davvero ricca di novità e sorprese per tutti gli esploratori di Sanctuarium.

Il tema centrale della Stagione 2 di Diablo 4 saranno i vampiri: il nostro compito sarà quello di guidare la succhiasangue Erys (doppiata dall'attrice e produttrice Gemma Chan) nel mortale viaggio che dovrà compiere per arginare una forza oscura che minaccia di distruggere definitivamente Sanctuarium e tutti i suoi abitanti.

Sul fronte dei contenuti, la Stagione del Sangue di Diablo 4 porterà in dote cinque boss finali (sia nuovi che di ritorno nella saga action GDR di Blizzard) e delle profonde modifiche all'attuale sistema dei premi legati alla Fama, come pure alle dinamiche endgame su cui si basa la gestione delle Gemme e delle scorte. Non mancheranno poi delle innovazioni inerenti la resistenza e gli effetti di stato, anche qui con sorprese a tema vampiresco che si rispecchieranno nelle abilità da acquisire con il proprio eroe 'stagionale'.

Il lancio della Stagione del Sangue è previsto per il 17 ottobre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Diablo 4.