Diablo 4 gratis con GeForce RTX Serie 40: al via la promozione 'diabolica' di NVIDIA

Con Blizzard impegnata a fornire tutte le indicazioni sull'orario di apertura dei server di Diablo 4, tocca a NVIDIA alimentare il 'fuoco infernale' dell'hype annunciando un'interessante promozione legata all'acquisto di una scheda grafica GeForce RTX Serie 40.

A partire da oggi martedì 9 maggio e fino alla giornata di martedì 13 giugno, chi acquisterà uno dei prodotti indicati tra una selezione di desktop o GPU GeForce RTX 4090, 4080, 4070 Ti e 4070 potrà riscattare gratuitamente Diablo 4 su Battle.net.

La copia digitale offerta da NVIDIA, la Standard Edition di Diablo 4, comprende anche delle customizzazioni speciali per il proprio alter-ego rappresentate dall'Armatura Light-Bearer Mount e dalla cavalcatura Caparison of Faith , come pure da Inarius e Inarius Murloc Pet (Diablo 3), Amalgam Rage Mount (World of Warfraft) e il Set Umber Winged Darkness (Diablo Immortal).

Chi vorrà 'insorgere contro il male' scegliendo di esplorare Sanctuarium su un PC gaming spinto dalla potenza computazionale di una GPU GeForce RTX Serie 40 potrà sfruttare la tecnologia di frame generation DLSS 3 e servirsi di NVIDIA Reflex per falciare demoni, creature maledette e mostri in un tripudio di esplosioni di sangue e di effetti d'illuminazione gestiti in Ray Tracing.

A tutti coloro che desiderano approfittare di questa promozione per ricevere gratis una copia di Diablo 4, NVIDIA consiglia di rivolgersi ai rivenditori italiani di AKInformatica, Drako.it e Next. La casa verde stila poi una lista con gli "Altri Partner" che aderiscono all'iniziativa: nel momento in cui scriviamo, l'elenco comprende Ollo Store, Gaming Art, Misterweb, Syspack, U-Game e Yeppon.

Prima di lasciarvi al link del sito di NVIDIA con tutti i dettagli sulla nuova offerta lanciata dal colosso tecnologico americano, vi invitiamo a leggere questo approfondimento sulla personalizzazione senza limiti di Diablo 4 descritta da Blizzard.