Diablo 4 è gratis su Xbox Game Pass al lancio?

Diablo IV è ancora lontano dalla sua uscita ma è comunque molto atteso da tutti i fan della serie, che un poco alla volta stanno scoprendo sempre più dettagli sulla nuova fatica di Blizzard Entertainment prevista in uscita su PC e console PlayStation ed Xbox nel corso del 2023.

A meno di problemi nello sviluppo nel corso dei prossimi mesi, dall'Xbox & Bethesda Showcase sappiamo che il nuovo Diablo dovrebbe fare il suo debutto entro la prima metà del prossimo anno, come riportato nell'infografica pubblicata da Microsoft subito dopo la conclusione dell'evento. Ma sappiamo già se Diablo IV arriverà su Xbox Game Pass al lancio oppure no?

E' sempre la stessa immagine diffusa dalla casa di Redmond a dare conferma definitiva al quesito: Diablo IV non sarà disponibile sul Game Pass al day one, pertanto sarà accessibile soltanto acquistandolo a parte ad un prezzo al momento ancora non ufficializzato. Ciò tuttavia non significa che non arriverà mai in futuro e, anzi, la situazione potrebbe cambiare con il passare del tempo: tutto dipende da come e quando si concluderà l'affare Microsoft-Activision Blizzard, che porterebbe sotto etichetta Xbox le IP della compagnia e facilitandone in questo modo l'ingresso nel servizio in streaming, esattamente come accaduto con i prodotti targati Bethesda.

Per adesso però, niente Diablo IV sul Game Pass. Gli autori hanno inoltre confermato che Diablo 4 non avrà microtransazioni invasive, con i contenuti a pagamento che dovrebbero riguardare prevalentemente elementi cosmetici o future, grosse espansioni.