Diablo 4: la guerra degli eroi di Sanctuarium ha inizio nel Trailer Live Action

Con ancora negli occhi le scene dello spettacolare Story Trailer di Diablo 4, ci rituffiamo nelle atmosfere livide di Sanctuarium per ammirare il video live action confezionato da Blizzard in vista del sempre più imminente lancio dell'ARPG.

Tra spezzoni in cinematica e sequenze con attori in carne e ossa, il nuovo video della casa di Irvine segue le gesta compiute da chi, impersonando il quintetto di eroi composto dal Druido, dal Negromante, dall'Incantatore, dal Barbaro e dal Tagliagole, proverà a ristabilire l'ordine nella dimensione fantasy di Sanctuarium.

Chi vorrà partecipare all'ennesima battaglia dell'eterna guerra tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti dovrà armarsi fino ai denti e falciare le orde nemiche con l'aiuto del proprio fidato equipaggiamento e, ovviamente, degli altri guerrieri in lotta per la sopravvivenza del proprio clan.

Il lancio di Diablo 4 è previsto per il 6 giugno su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per gli acquirenti delle versioni Deluxe e Ultimate, i cancelli di Sanctuarium si apriranno in Early Access nella giornata di giovedì 1 giugno. Nel caso ve lo foste perso, su queste pagine potete ammirare anche il Gameplay Trailer di lancio di Diablo 4.