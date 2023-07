Diablo 4: guida ai drop di tutti i nemici e come trovarli

Più passano i giorni, più sono i segreti che i giocatori di Diablo 4 scoprono e condividono sui social. A tal proposito, l’ultimo di questi riguarda i pezzi d’equipaggiamento che i nemici di ogni dungeon lasciano cadere: in questo modo è possibile completare le spedizioni in base alle necessità.

Banditi

Questi nemici si possono trovare prevalentemente a Maulwood (dungeon di Dobrev Taiga, nelle Vette Frantumate) o a Renegade’s Retreat (Caldeum, Kehjistan). Facendo fuori i banditi di Sanctuarium è molto probabile che questi lascino cadere a terra pugnali o mazze.

Bestie

Il luogo perfetto per affrontare questo tipo di creature è Aldurwood (nella parte ovest di Scosglen), ma se ne possono trovare anche a Ferals’ Den (a nord-est di Scosglen) e a Whispering Pines (all’estremità est di Scosglen). In questo caso, i drop principali sono le armature per il torso, le balestre e le spade ad una mano.

Cannibali

Chi vuole far fuori qualche cannibale dovrebbe recarsi ad Earthen Wound (nella piana di Umir, Hawezar), ma altre orde di questi nemici si nascondono anche a Guulrahn Slums (a Jakha Basin, Steppe Aride). I drop di questi pericolosi avversari sono le asce (sia quelle ad una mano che quelle a due mani) e gli elmi.

Cultisti

Questi storici nemici di Diablo, presenti anche nel quarto capitolo, sono di casa a Cultist Refuge (si sblocca dopo aver liberato la Roccaforte di Nostrava, Vette Frantumate), ma se ne possono trovare anche a Conclave (al centro del Kehjistan). Il loro principale bottino consiste in pugnali ed elmi.

Annegati

Dall’aspetto spaventoso per via del cappuccio di tela, questi mostruosi nemici si annidano sia nell’Overworld (soprattutto nell’area a nord di Scosglen, sulla costa), ma se ne trovano anche in Ruins of Eridu (nella zona velenosa ad ovest di Vyeresz, Hawezar). Oltre a lasciar cadere pantaloni e stivali, gli Annegati hanno fra i drop più comuni anche le falci e le mazze a due mani.

Caduti

Il luogo preferito dei Caduti è il dungeon Demon’s Wake (nell’area ad est che collega Scosglen alle Vette Frantumate), dov’è possibile trovarne in grandi quantità per avere maggiori probabilità di ottenere un’ascia ad una mano oppure un bastone per il Druido.

Spettri

Anche gli spettri sono molto popolari in quel di Earthen Wound, ma i giocatori che stanno esplorando Sanctuarium possono eliminarne qualcuno anche a Lost Archives (nella sezione sud-ovest di Vette Frantumate). I drop di questi nemici sono archi e bacchette.

Uomini Capra

Altri nemici iconici della serie Blizzard Entertainment, gli Uomini Capra sono sempre a Champion’s Demise(poco più ad ovest di Qara Yisu, Steppe Aride) e a Hoarfrost Demise (ad ovest di Kor Valar, Vette Frantumate). Oltre ai totem, queste temibili creature lasciano cadere anche asce (ad una o due mani) e bastoni per l’Incantatrice.

Scheletri

Questi mucchi d’ossa si trovano a Black Asylum (a nord-est di Kyovashad, Vette Frantumate) a Kor Dragan Barracks poco più ad ovest della Roccaforte di Kor Dragan, Vette Frantumate). I loro principali drop sono le balestre, gli scudi e le spade ad una mano.

Serpenti

All’elenco non mancano nemmeno i viscidi serpenti, che si trovano appunto a Serpent’s Lair (a Blightmarsh, Hawezar) e a Witchwater (sempre a Blightmarsh, Hawezar). Eliminando questi animali pericolosi potrete ottenere le lance a due mani oppure le spade a una mano.

Ragni

A meno che non siate aracnofobici, vi suggeriamo di andare a caccia di ragni a Blind Burrows (nelle terre di Fethis, Hawezar) o, in alternativa, ad Abandoned Mineworks (nel deserto a sud di Alcarnus, Kehjistan). L’eliminazione di questi mostri vi permetterà di ricevere armature per il torace, focus, guanti e spadoni a due mani.

Vampiri

Gli ultimi della lista sono loro, i vampiri: queste creature della notte sono solite aggirarsi per Kor Dragon Barracks e possono lasciar cadere spadoni a due mani, archi e bacchette.

Sapevate che, stando alle dichiarazioni più recenti di Blizzard Entertainment, le ricompense della Stagione 1 di Diablo 4 saranno uguali per ogni classe? Sulle pagine di Everyeye trovate anche la guida su come sbloccare i sei oggetti più rari di Diablo 4.