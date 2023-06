Diablo 4, guida ai dungeon delle Vette Frantumate: Catacomba Profanata

La Catacomba Profanata di Diablo 4 sarà l'incubo di tutti gli avventurieri aracnofobici. Questo dungeon, che si cela fra le alture delle Vette Frantumate, nasconde ben più di un pericolo. Se trovarlo non è particolarmente difficile, esplorarlo potrebbe richiedere una certa preparazione.

La Catacomba Profanata è una spedizione che si rivelerà particolarmente problematica soprattutto per quelle classi che non hanno alcuna difesa contro l'intrappolamento, di cui il padrone di casa farà largo uso. Se ancora non conoscete bene le caratteristiche dei vari ruoli, potete dare un'occhiata alla nostra Tier List delle Classi migliori di Diablo 4 per farvene un'idea. In particolare, tutti i giocatori che preferiscono combattere a gittata dovranno assicurarsi di seguire con particolare attenzione i percorsi. Per un pizzico di prudenza in più, inoltre, suggeriamo di sbloccare il primo potenziamento alle pozioni, in maniera tale da ripristinare all'istante i PV.

Dove si trova la Catacomba Profanata in Diablo 4

La Catacomba Profanata è situata nelle Terre Alte Desolate a est di Nevesk e a sudovest di Kyovashad. La riconosceremo dall'inconfondibile bagliore arancione che si dipana dall'imboccatura della caverna nel crinale roccioso.

Guida all'esplorazione della Catacomba Profanata

Il comitato di benvenuto sarà composto da nemici come Ragnetti, Scheletri e Cadaveri scheletrici di varia natura. Come se non bastasse, il luogo è disseminato di trappole appuntite. Per fortuna queste ultime sono piuttosto evidenti da notare e quindi scansabili senza particolare fatica.

Il primo obiettivo della spedizione sarà uccidere tutti i nemici presso i Morti in ascolto, ossia la prima area di ingresso. Facciamoci strada fra gli antri di questa località, aprendo i cancelli di ferro all'occorrenza e sbaragliando qualunque nemico tenti di ostacolarci. Fatto questo, l'obiettivo si aggiornerà: dovremo ora raggiungere le Cripte a Spirale. Questa nuova area ospita dei nemici estremamente fastidiosi: i Costrutti scheletrici. Dovremo eliminarne ben tre per progredire con la spedizione. La difficoltà dello scontro è duplice. Da una parte, i Costrutti scheletrici sono spalleggiati da un folto manipolo di altri mostri, alcuni dei quali di rango élite. Dall'altra, i Costrutti possono invocare dei Muri di ossa e usarli come scudo dai nostri attacchi, allungando lo scontro e complicando non poco le cose.

Ripulite anche le Cripte a Spirale, ci verrà assegnato l'ultimo obiettivo: uccidere il Custode del Portone e ottenere la Chiave delle Catacombe. Seguiamo la mappa di gioco per stanarlo, sottraiamogli la meritata chiave e usiamola per aprire la Porta della catacomba.

Guida al Boss della Catacomba Profanata in Diablo 4

Quando spalancheremo la Porta della catacomba, ci ritroveremo al cospetto del Guardiaprole, il Boss della Catacomba Profanata. La sua stazza può incutere un certo timore, ma in verità non dovrebbe rappresentare un pericolo particolarmente pressante con la giusta strategia.

Questo avversario attacca sputando chiazze velenose che si depositano sul terreno, avvelenando chiunque vi metta piede, e condisce il tutto tessendo ragnatele che possono immobilizzare il nostro personaggio.

La sua capacità più potente è senza ombra di dubbio quella di far schiudere la propria Nidiata di mostriciattoli. Ogni volta che distruggeremo un nido, infatti, fuoriusciranno numerosi (e fastidiosi) Ospiti della Nidiata e Ragnetti. Ed ecco che la combinazione veleno + intrappolamento può renderci il perfetto banchetto degli aracnidi. Ci sono classi, come il Barbaro, che possono aggirare adeguatamente i trucchetti del Guardiaprole. Usando la tecnica Grido di battaglia, infatti, ci renderemo immuni all'immobilità. Questo non deve farci abbassare la guardia, però, perché i ragni possono comunque divorarci comunque in breve tempo.

Per avere la meglio sul Boss della Catacomba Profanata, cerchiamo di muoverci frequentemente lungo tutta l'arena ed evitiamo in tutti i modi possibili di farci circondare dai nemici. Respingiamo le minacce con abilità ad area di effetto, scatti di vario tipo o alterazioni di stato per rallentare il più possibile l'avanzata nemica e sopperire allo svantaggio numerico.

Quando in campo rimarrà solo il boss, confrontiamoci con lui vis-à-vis per dimostrargli la nostra superiorità e portare a casa una meritata vittoria, sbloccando così l'Aspetto dei Colpi Tempranti. Ricordiamoci che in questo gioco le statistiche hanno un impatto rilevante sulle prestazioni di combattimento: in caso non vi sia ancora chiaro come funzionano, recuperate la nostra guida alla statistiche del personaggio in Diablo 4.