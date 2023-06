Diablo 4, guida ai dungeon delle Vette Frantumate: la Città Proibita

Nel cuore delle Vette Proibite di Diablo 4 si celano numerosi dungeon, tutti in attesa di essere saccheggiati in cerca di bottino e gloria. La Città Proibita è uno di questi: la sua inospitale atmosfera e il suo macabro design segneranno una delle nostre prime spedizioni nel Regno degli Inferi.

La Città proibita ospita una serie di protuberanti tentacoli che fuoriescono dalle pareti, pronti a ghermire ogni invasore, nonché diversi burroni dalla profondità non accertata, e auspicabilmente non accertabile. Ospita alcuni nemici quali gli Ghoul, Scheletri, Pipistrelli vampiri, Redivivi e Spiriti vendicativi.

Dove si trova la Città Proibita

La Città Proibita è situata nelle Vette Frantumate, precisamente nella zona del Passo di Sarkova, a nord di Menestad. Si tratta di un'antica tomba spalancata da cui trapela una miasmatica corruzione, rappresentata da un bagliore arancione.

Guida all'esplorazione della Città Proibita

Il primo obiettivo che ci sarà assegnato per questa spedizione sarà quello di aprirci un varco uccidendo 3 Spiriti irati. Si tratta di nemici da non sottovalutare, in quanto sono capaci di richiamare a sé delle sfere di luce con cui possono ferirci in modo consistente. Li riconosceremo chiaramente durante la spedizione, sia per le loro dimensioni che per i loro nomi peculiari.

Dall'ingresso del dungeon, esploriamo l'area e individuiamo i 3 Spiriti in questione per garantirci l'accesso a una seconda area di questa tomba: le Profondità Inquietanti. Ci stiamo addentrando sempre più a fondo. Una volta raggiunte le Profondità Inquietanti, il nostro obiettivo sarà aggiornato: dovremo uccidere tutti i nemici che infestano l'area. Si tratta di una zona decisamente ampia, perciò dovremo vagare in lungo e in largo per un po' di tempo per poterla effettivamente ripulire da ogni minaccia. Se facciamo fatica, diamo un'occhiata ai nostri parametri. Se qualcosa non è chiaro, per imparare a sviluppare al meglio il vostro eroe, potete consultare anche la nostra guida alle statistiche del personaggio in Diablo 4.

Guida al Boss della Città Proibita in Diablo 4

Quando avremo neutralizzato ogni nemico nelle Profondità Inquietanti, dovremo raggiungere la Tomba di Thazbach. Qui saremo chiamati a scongiurare l'ultimo pericolo della Città proibita: il Boss Malizia risorta. Questo avversario non è da prendere sottogamba, soprattutto se abbiamo difficoltà con la meccanica della schivata con la nostra classe da mischia.

Il boss, infatti, tende a lanciare un attacco ad area ravvicinata poco prima di scagliarci contro i suoi dardi. L'area in questione causa danni e ha un effetto di knock-back, esponendoci ai proiettili, con conseguenze potenzialmente letali, se abbassiamo troppo la guardia. In caso di difficoltà, date un'occhiata alla nostra guida per livellare velocemente in Diablo 4. Una buona tattica per evitare gli assalti dell'avversario, o quantomeno ridurne la frequenza, è quella di correre attorno al campo di battaglia. In ogni caso, facciamo attenzione agli Spiriti vendicativi che evocherà di tanto in tanto, perché lo svantaggio numerico potrebbe progressivamente metterci in difficoltà.

Eliminiamoli senza troppi complimenti per evitare seccature (hanno pochi PV) e partiamo sempre dai mostri che colpiscono da lunga distanza. Così facendo, in breve otterremo la vittoria anche sul loro padrone. Questo ci darà diritto alla nostra ricompensa: l'Aspetto dell'Ululato Notturno!