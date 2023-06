Diablo 4: guida alle migliori impostazioni su PC per aumentare gli FPS

A meno che non stiate utilizzando un PC all'ultimo grido, Diablo 4 potrebbe non risultare fluido ed occorre quindi pasticciare con le opzioni grafiche per ottenere una maggiore fluidità delle immagini.

Di seguito trovate l'elenco con quelle che sono le migliori impostazioni per la versione PC di Diablo 4:

Percentuale risoluzione: 100%

100% Generazione di frame: Disattivata

Disattivata Nvidia DLSS: Qualità (solo sulle schede video Nvidia GeForce RTX)

Qualità (solo sulle schede video Nvidia GeForce RTX) Qualità delle texture: Alta

Alta Filtro anisotropico: 16x

16x Qualità delle ombre: Alta

Alta Ombre dinamiche: Attivate

Attivate Ombre leggere: Attivate

Attivate Qualità ombreggiatura: Alta

Alta Qualità SSAO: Media

Media Qualità nebbia: Media

Media Qualità elementi di terreno: Alta

Alta Livello qualità pelliccia: Medio

Medio Qualità simulazione acqua: Alta

Alta Qualità antialiasing: Alta

Alta Complessità geometrica: Alta

Alta Complessità geometrica: Alta

Alta Qualità della fisica: Alta

Alta Qualità particelle: Alta

Alta Qualità riflessi: Media

Media Screen Space Reflections: Attivato

Attivato Distorsione: Attivata

Attivata Effetti ridotti: Disattivati

Come al solito, è bene specificare che le opzioni elencate poco più sopra non sono da copiare in maniera rigida, poiché ogni configurazione permette di ottenere risultati differenti. Il nostro consiglio è quello di utilizzare la configurazione in elenco come una base di partenza e, in base al framerate e alla qualità visiva che si ottiene in questo modo, procedere successivamente con l'aumento o la diminuzione dei vari settaggi. Ovviamente non abbiamo incluso alcun riferimento alla risoluzione poiché questa varia sia in base al monitor in uso che all'hardware: se avete un PC poco performante vi suggeriamo di non oltrepassare i 1080p, invece chi ha un PC in grado di reggere senza problemi il gioco può spingersi anche oltre, magari fermandosi a 1440p.

Avete già dato uno sguardo alla nostra guida con i consigli su come ottenere i bonus preorder e le ricompense della Beta di Diablo 4? Sulle nostre pagine trovate anche la guida su come aprire i Forzieri Silenti in Diablo 4.