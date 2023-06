Diablo 4: guida alle statistiche del personaggio

Come è scritto nella nostra recensione di Diablo 4, la progressione del proprio personaggio all’interno del GDR Blizzard può apparire leggermente lenta e macchinosa. Per questo motivo, imparare le statistiche in gioco e ognuno dei loro effetti risulta fondamentale per ottenere risultati. Ecco tutto quello che vale la pena sapere a riguardo.

Sconfiggere i nemici e completare le attività che popolano il mondo di Sanctuarium ricompensa i giocatori coi classici punti esperienza, indispensabili per far salire di livello il protagonista e imparare abilità più potenti. Ogni nuovo livello garantisce infatti un bonus alla Vita massima e alle statistiche di base che sono: Forza, Intelligenza, Volontà e Destrezza.

Forza : influisce sull’armatura del personaggio e sui danni inflitti da alcune abilità.

: influisce sull’armatura del personaggio e sui danni inflitti da alcune abilità. Intelligenza : aumenta la resistenza a tutti gli elementi e determina il danno inflitto da alcune abilità.

: aumenta la resistenza a tutti gli elementi e determina il danno inflitto da alcune abilità. Volontà : è direttamente proporzionale alla generazione di risorse, alle cure ricevute da tutte le fonti e ai danni inflitti da alcune abilità.

: è direttamente proporzionale alla generazione di risorse, alle cure ricevute da tutte le fonti e ai danni inflitti da alcune abilità. Destrezza: influisce sulla probabilità di effettuare un colpo critico e sulla chance di schivare automaticamente gli attacchi dei nemici, così come sul danno di alcune a abilità.

Oltre a questi valori generici troviamo poi quelli più specifici che si suddividono in tre macro-gruppi: Offesa, Difesa e Utilità. Alcune delle statistiche in queste categorie variano a seconda della classe scelta (il barbaro può ad esempio contare su un bonus ai danni contro i nemici feriti, mentre l'assassino risulta avvantaggiato contro gli avversari vicini), ma vi ricordiamo che esistono anche delle voci universali che si ripetono a prescindere dall’archetipo selezionato.

Statistiche offensive

Danni dell’arma : indica il danno base delle armi equipaggiate

: indica il danno base delle armi equipaggiate Velocità arma : è la velocità con si effettuano gli attacchi base

: è la velocità con si effettuano gli attacchi base Probabilità di colpo critico : in assenza di bonus i colpi critici infliggono il 50% di danni aggiuntivi e questa probabilità si applica anche sulle abilità

: in assenza di bonus i colpi critici infliggono il 50% di danni aggiuntivi e questa probabilità si applica anche sulle abilità Danni critici : più è alto questo valore, maggiore sarà il bonus di danni aggiuntivi sui colpi critici.

: più è alto questo valore, maggiore sarà il bonus di danni aggiuntivi sui colpi critici. Probabilità di Sopraffazione : indica la probabilità con cui è possibile applicare Sopraffazione ai nemici, infliggendo loro danni aggiuntivi in base alla propria Vita Massima e Fortificazione attuale.

: indica la probabilità con cui è possibile applicare Sopraffazione ai nemici, infliggendo loro danni aggiuntivi in base alla propria Vita Massima e Fortificazione attuale. Danni da Sopraffazione : conferisce danni bonus alle abilità che attivano Sopraffazione.

: conferisce danni bonus alle abilità che attivano Sopraffazione. Spine: permettono di riflettere una parte dei danni in entrata ai nemici che stanno attaccando. L’efficacia dipende dal proprio attributo principale.

Statistiche difensive

Vita massima : aumenta a ogni nuovo livello ed equivale ai Punti Vita del personaggio.

: aumenta a ogni nuovo livello ed equivale ai Punti Vita del personaggio. Capacità pozioni : indica il numero totale di Pozioni di Cura a disposizione.

: indica il numero totale di Pozioni di Cura a disposizione. Armatura : riduce i danni fisici subiti e si applica sia agli attacchi base, sia alle abilità.

: riduce i danni fisici subiti e si applica sia agli attacchi base, sia alle abilità. Contributo armatura : indica quanto l’armatura contribuisce alla riduzione dei danni.

: indica quanto l’armatura contribuisce alla riduzione dei danni. Probabilità di parata/schivata : è la chance con cui può capitare di ignorare i colpi diretti.

: è la chance con cui può capitare di ignorare i colpi diretti. Resistenza al fuoco : si applica ai danni da fuoco ricevuti, riducendoli.

: si applica ai danni da fuoco ricevuti, riducendoli. Resistenza al freddo : si applica ai danni da freddo ricevuti, riducendoli.

: si applica ai danni da freddo ricevuti, riducendoli. Resistenza al fulmine : si applica ai danni da fulmine ricevuti, riducendoli.

: si applica ai danni da fulmine ricevuti, riducendoli. Resistenza al veleno : si applica ai danni da veleno ricevuti, riducendoli.

: si applica ai danni da veleno ricevuti, riducendoli. Resistenza all’ombra: si applica ai danni d’ombra ricevuti, riducendoli.

Statistiche di utilità

Risorsa massima : indica la risorsa che l’eroe può sfruttare per lanciare abilità.

: indica la risorsa che l’eroe può sfruttare per lanciare abilità. Rigenerazione risorsa : equivale alla quantità di risorsa rigenerata nel tempo.

: equivale alla quantità di risorsa rigenerata nel tempo. Velocità di movimento: può raggiungere un massimo del 200% e influisce sulla rapidità di spostamento

Oltre a queste non mancano infine le statistiche che fanno riferimento al PvP, le quali seguono regole diverse per necessità di bilanciamento. A tal proposito, nel caso voleste approfondire anche questo aspetto del videogioco, non perdetevi la nostra guida dedicata al PvP di Diablo 4 che ne spiega il funzionamento e i dettagli fondamentali.