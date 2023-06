DIablo 4, guida alla trasmogrificazione: come indossare e modificare le skin

Siete stufi di vedere il vostro personaggio di Diablo 4 con abiti di colore e stile completamente diversi fra loro? Nessun problema, visto che sin dalle prime battute potete usufruire del sistema di trasmogrificazione.

Che cos'è la trasmogrificazione?

Questo strano termine non indica altro che una particolare meccanica di Diablo 4 che consente al giocatore di modificare l'aspetto estetico di armi o armature senza però andare ad alterarne le statistiche e le abilità speciali. In questo modo, i giocatori possono utilizzare un personaggio che indossa gli abiti che più gli aggradano senza doversi preoccupare di quali siano gli oggetti equipaggiati in quel momento.

Come accedere al menu di personalizzazione

Per poter sbloccare l'accesso alla schermata dedicata alla trasmogrificazione di Diablo 4 vi basterà portare a termine le primissime missioni della quest principale. Una volta raggiunta la capanna dell'eremita Lorath e fatto il vostro ingresso nella città di Kyovashad, che funge da hub centrale, potrete recarvi nella dimora del protagonista, contrassegnata sulla mappa dall'icona di un piccolo armadio. Interagendo con questo elemento della stanza, potrete sia modificare alcuni aspetti del protagonista (tatuaggi e gioielli) che procedere con la modifica del guardaroba. Qui potrete selezionare ciascuno slot dell'inventario e alterare aspetto e colore selezionando una delle skin alternative che avete acquistato o sbloccato. A questo proposito, è possibile sbloccare nuovi aspetti semplicemente distruggendo un pezzo d'equipaggiamento presso il fabbro: osservando un oggetto nell'inventario, vi verrà detto esplicitamente se la sua distruzione permetterà di ottenerne la skin per la trasmogrificazione.

