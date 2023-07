Diablo 4 guida: è meglio vendere o smontare gli oggetti?

Ogni volta che si sconfigge un world boss o si completa un dungeon di Diablo 4 è altamente probabile che si abbiano le tasche piene di bottino completamente inutile. Ma cosa bisogna fare con tutto questo loot?

Tralasciando la possibilità di lasciar cadere a terra gli oggetti, altamente sconsigliata, le strade sono due: andare dal fabbro per distruggere i pezzi d’equipaggiamento e ricavarci materiali per il crafting oppure recarsi da un mercante e vendere tutto per ricevere un bel po’ di monete d’oro.

In realtà non esiste un’opzione migliore dell’altra e il metodo consigliato è quello di valutare ogni volta in che modo agire. In linea di massima, conviene sempre e comunque smontare l’equipaggiamento per accumulare i vari materiali per il crafting, ma non bisogna dimenticare che vi sono alcune operazioni per chi ha raggiunto i livelli più elevati che richiedono grosse quantità di denaro. Dalla fusione delle gemme all’estrazione degli aspetti, passando per la modifica degli aspetti e il respec, ognuna di queste meccaniche richiede decine se non centinaia di migliaia di monete d’oro. Una buona idea potrebbe essere quella di alternare il modo in cui si svuota l’inventario del personaggio: ogni tanto si vende tutto e la maggior parte delle volte si procede con la distruzione.

Discorso a parte vale per le leggendarie, che non vanno vendute per nessuna ragione al mondo: questi pezzi d’equipaggiamento possono essere distrutti per ottenere preziosi oggetti per il crafting o utilizzati in altri modi, magari per estrarne l’aspetto. Insomma, non gettate mai via gli oggetti più rari per una manciata di monete.

