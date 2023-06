Diablo 4: Halsey incanta nell'anteprima del video musicale 'Lilith' con SUGA dei BTS

Mentre fervono i preparativi per il lancio dell'Early Access di Diablo 4, Blizzard ci mostra un'anteprima di 'Lilith (Diablo IV Anthem)', il video musicale di Halsey realizzato in collaborazione con SUGA dei BTS.

I primi venti secondi sono stati presentati in anteprima nel corso dell'epico evento di lancio di Diablo 4 tenutosi nella cornice losangelina di Vibiana, con la partecipazione di Gottmik (RuPaul's Drag Race) Offset (rapper), Tinashe (cantante), David Harbour (attore di Stranger Things), Khleo Thomas (attore e giocatore) e del DJ set di Zedd.

La clip del video musicale 'Lilith' ci immerge nelle atmosfere oscure e inquietanti in cui Halsey incarna la protagonista dell'attesissimo ARPG di Blizzard, ormai prossimo ad approdare su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S per la gioia di tutti i patiti del genere.

Prosegue così la collaborazione tra Blizzard e Halsey che portò la cantante e compositrice statunitense a salire sul palco dei TGA 2022 sulle note della colonna sonora di Diablo 4. La versione completa del video musicale 'Lilith (Diabl IV Anthem)' verrà mostrata al pubblico nella giornata di lunedì 5 giugno. Il Direttore Generale della serie di Diablo, Rod Fergusson di Blizzard, spiega che "oggi c'è molto da festeggiare: il lavoro del nostro incredibile team, il nuovo inno di Diablo IV composto da Halsey e i giocatori che entrano per la prima volta nella visione completa di Diablo IV. Questo è il culmine di anni di duro lavoro e non vediamo l'ora che i giocatori diventino parte di Sanctuarium insieme a noi".

Prima di lasciarvi alla clip del video di Halsey e SUGA dei BTS (potete ammirarlo nel tweet in calce alla notizia), vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Diablo 4.