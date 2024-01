Diablo 4, l'home screen non mente: confermata la data d'inizio della Stagione 3

È ancora presto per lo streaming Campfire Chat destinato a svelare tutti i dettagli della Stagione 3 di Diablo 4, in compenso quest'oggi abbiamo ottenuto la conferma ufficiale e definitiva della data di lancio della nuova stagione contenutistica.

Nelle scorse ore la schermata del login si è aggiornata per avvisare tutti gli avventurieri di Sanctuarium che la Stagione 3 di Diablo 4 prenderà ufficialmente il via nella giornata di martedì 23 gennaio 2024, dunque immediatamente dopo il termine dell'attuale Stagione del Sangue. La data non giunge del tutto inaspettata in realtà, ma ora abbiamo anche la conferma ufficiale.

Qualche giorno fa il Community Developer Director Adam Fletcher ha anticipato la messa in onda di un Campfire Chat per svelare tutte le novità della Stagione 3, ma ad oggi non è ancora andato in onda. Alla luce dell'aggiornamento in-game odierno, in ogni caso, supponiamo che sia dietro l'angolo.

In attesa di saperne di più, ricordiamo che nelle settimane scorse Blizzard Entertainment ha anticipato l'introduzione delle Leaderboard, di un dungeon settimanale chiamato The Gauntlet e di un'ulteriore attività denominata Hall of Ancient. Dal punto di vista tecnico, dal CES 2024 di Las Vegas è invece arrivata la conferma dell'aggiunta delle ombre e dei riflessi Ray Tracing su NVIDIA GeForce RTX.