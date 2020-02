Diablo 4: icone, layout, modalità coop e tanto altro nell'ultimo Dev Update di Blizzard

L'ultimo Dev Update pubblicato oggi da Blizzard consente di dare uno sguardo approfondito ad alcune delle caratteristiche e dei cambiamenti che ritroveremo nel prossimo Diablo 4, basati per lo più sul feedback degli utenti.

La prima parte del lungo post pubblicato da Blizzard si concentra sugli aspetti più tecnici di Diablo 4: il primo punto trattato riguarda lo sviluppo del nuovo inventario e delle nuove icone relative agli oggetti, inizialmente previste in stile "pittorico", che sembrano virare verso dei più pratici modelli 3D, con il fine di fornire "consistenza e realismo naturale". Anche il layout dell'inventario verrà rivisto per consentire una composizione generale più equilibrata. Il secondo cambiamento riguarda la possibilità di personalizzare l'assegnazione delle varie abilità sul tasto sinistro del mouse (per gli utenti PC) così da separare le fasi di movimento da quelle di attacco. L'interfaccia generale permetterà poi di muovere la barra di stato principale dalla parte centrale a quella sinistra dello schermo, così da permettere un angolo di visuale più ampio. Gli sviluppatori hanno poi confermato la compatibilità della versione PC di Diablo 4 con i controller (al momento non sono stati specificati i modelli) che saranno accompagnati da un gestione delle short-cut personalizzate. Infine, Diablo 4 consentirà una modalità cooperativa per 2 giocatori con relativa ottimizzazione dell'interfaccia utente.

Insomma, lo sviluppo di Diablo 4 sembra tener conto dei feedback degli utenti, fattore lodevole per una software house come Blizzard. In precedenza Blizzard ha parlato delle analogie di Diablo 4 con il passato, analizzando grafica e lore del gioco.