Diablo 4: immagini e artwork su Lilith, mostri e personalizzazione degli eroi

Il Direttore Artistico di Diablo 4, John Mueller, coglie l'opportunità offertagli dall'ultimo diario di sviluppo del kolossal ruolistico di Blizzard per mostrare una straordinaria galleria immagini piena di scatti inediti su Lilith, i mostri e gli eroi dell'avventura da vivere andando alla scoperta di Sanctuarium.

L'esponente del team di sviluppo che sta dando forma all'attesissimo action GDR di Blizzard spiega che il punto chiave del lavoro svolto dai designer sia stato quello di garantire un'esperienza grafica analoga alle scene pre-renderizzate dei filmati di Diablo 3: "Ci sono piaciuti un sacco e ci sono sembrati le giuste fondamenta su cui costruire in termini di personaggi e qualità, inserendo il tutto in un contesto di gioco in tempo reale. Credevamo che fosse ambizioso, ma possibile. [...] Concentrarci e dedicarci alla qualità ci ha fatto percorrere una strada lunga, tortuosa e impegnativa che ci ha condotto dove ci troviamo oggi".

Lo stesso Mueller rimarca il concetto sottolineando come "le sfide ci hanno portato a ricostruire il nostro sistema di rendering e gli strumenti utilizzati. [...] Si è trattato di un rinnovamento completo". Il Direttore Artistico di Diablo 4 ripercorre poi le tappe fondamentali del lungo percorso di sviluppo del GDR spiegando di aver apportato dei "miglioramenti incredibili al livello di dettaglio, alle superfici dei materiali complessi come la pelle, la simulazione dei vestiti, i capelli, il pelo, i metalli, approfondendo persino i dettagli degli occhi e dei rivoli di sudore. Abbiamo costruito un robusto sistema di personalizzazione dei personaggi del tutto nuovo in Diablo, che ha richiesto un'ingente quantità di programmazione tecnica dei personaggi".

Un piccolo assaggio di quello che, a detta di Mueller, è stato un monumentale sforzo per inaugurare la nuova generazione di Diablo ci viene offerto appunto con le immagini e gli artwork che vi lasciamo in calce alla notizia. Nell'attesa di ricevere ulteriori dettagli sulle tempistiche di lancio e sulla rosa di piattaforme destinate ad accogliere il nuovo kolossal ruolistico di Blizzard, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale sulla trama di Diablo 4 e la storia di Lilith.