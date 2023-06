Diablo 4 inaccessibile per l'attacco DDoS: fan chiedono a Blizzard una modalità Offline

Il grave attacco hacker ai server di Diablo 4 ha messo fuori gioco l'ARPG di Blizzard e contribuito a rendere ancora più evidente la necessità di una modalità Offline, o almeno è questo il pensiero espresso da un numero sempre maggiore di appassionati.

L'attacco DDoS subito da Blizzard, infatti, ha obbligato la casa di Irvine a 'mettere in quarantena' i server dell'action ruolistico in Nord America e provocato degli effetti a cascata sulle funzionalità dei server europei (ma non solo), da qui le critiche della community per l'obbligo di connessione online.

Nonostante le rassicurazioni di Blizzard sugli interventi compiuti per risolvere i problemi causati dall'attacco hacker, basta fare un rapido giro dei social e dei forum videoludici più frequentati per percepire la frustrazione di chi continua a segnalare disservizi ed errori di connessione ai server di Diablo 4, come pure di chi si è visto 'rovinare' il fine settimana a causa dell'impossibilità ad accedere per ore ai server dell'ARPG.

Anche voi ritenete che Blizzard debba introdurre al più presto una modalità Offline, o al contrario pensate che le funzionalità multiplayer siano un fattore imprescindibile e indivisibile dell'esperienza da vivere esplorando il mondo oscuro di Sanctuarium? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Diablo 4.