Diablo 4: fuoco, ghiaccio e fulmini, l'Incantatrice mostra come si usa la Magia Elementale

Quando mancano ancora due mesi all'uscita di Diablo 4, Blizzard Enertainment prova ad addolcire l'attesa offrendo un assaggio delle magie elementali dell'Incantatrice, una delle cinque classi che potranno essere selezionate dinanzi al falò all'avvio del gioco.

Vecchia conoscenza della serie, l'Incantatrice è capace di domare gli elementi scatenando fulmini, impalando i nemici con spuntoni di ghiaccio e facendo piovere dal cielo meteore infuocate. Come evidenzia il filmato di gameplay allegato in apertura di notizia e come hanno già avuto modo di sperimentare i partecipanti all'Open Beta di Diablo 4, l'Incantatrice preferisce tenersi a debita distanza dai nemici, scatenando la sua furia da lontano e mettendosi al riparo il più possibile dagli attacchi diretti, essendo più vulnerabile di classi come il Barbaro e il Druido. Il filmato dell'Incantatrice arriva appena due giorni dopo la pubblicazione del video di gameplay della Tagliagole, una classe agile specializzata nel combattimento a distanza ravvicinata.

Sono giornate ricche di notizie su Diablo 4. Blizzard Entertainment ci ha anche informati in merito al sistema di progressione stagionale, spiegando che alcuni contenuti saranno a tempo esattamente come già succede in Destiny 2 e che saranno necessarie circa 80 ore per completare un Battle Pass di Diablo 4. Ne sapremo ancora di più da qui all'uscita del gioco, che ricordiamo essere prevista per il 6 giugno 2023 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, ma non aspettatevi un'Open Beta incentrata sull'end-game.