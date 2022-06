Diablo 4 includerà una delle meccaniche più apprezzate di Immortal

Nel corso degli ultimi giorni abbiamo potuto scoprire tanti nuovi dettagli su Diablo 4, titolo Blizzard che è tornato a mostrarsi sul palco dello Showcase Xbox & Bethesda con l'annuncio del Negromante. Qualcosa di nuovo, però, è emerso anche da una recente intervista.

Chiacchierando con gli sviluppatori, la redazione di GameSpot ha scoperto che nel quarto capitolo della storica serie Blizzard potremo trovare anche una meccaniche che i giocatori hanno apprezzato moltissimo in Diablo Immortal. È stata infatti confermata la presenza in Diablo IV dell'Occultista, un particolare personaggio presso il quale i giocatori potranno distruggere i pezzi d'equipaggiamento leggendario per estrarne le caratteristiche speciali ed infonderle successivamente in un altro oggetto. Grazie ad una meccanica del genere, la costruzione delle build diventa più semplice e permette di sfruttare sempre quei perk che esaltano caratteristiche del personaggio di cui si ha effettivamente bisogno.

In attesa di saperne di più su come verrà implementato questo sistema, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i video dedicati alle abilità del Negromante di Diablo 4. Sapevate che Blizzard ha rassicurato i fan sul fatto che Diablo 4 avrà microtransazioni non invasive?