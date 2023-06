Diablo 4: un infernale cosplay di Lilith domina il regno oscuro

Il maestoso lancio di Diablo 4 ha riportato gli appassionati della serie hack 'n' slash RPG di Blizzard all'inferno. Mentre ci immergiamo nelle atmosfere dark che permeano il titolo, la cosplayer Maike Huster reclama il trono del mondo dominato da angoscia e dolore.

Regina delle succubi, la potente condottiera degli inferi Lilith guidava le forze del Signore dell'Odio Mephisto durante la Guerra Eterna, un conflitto senza tempo che non trovava né vittoria né sconfitta. Stanca di questa situazione, dopo aver rianimato il corpo di un angelo caduto sul campo di battaglia, assaltò la Fortezza del Pandemonio riuscendo a rubare la Pietra del Mondo. Attraverso questo antico e occulto oggetto del potere, Lilith fondò Sanctuary, una dimensione tra inferno e paradiso. In quel luogo lontano dalla guerra Lilith diede vita assieme a Inarius ai Nephalem, creature più potenti degli angeli e dei demoni. In Diablo 4 la storia di Lilith prosegue, con la Figlia dell'Odio che tornerà a minacciare il mondo umano e a reclamare il suo trono.

Mentre i giocatori già attendono i contenuti post lancio di Diablo 4, in questo cosplay di Lilith da Diablo 4 ritroviamo la condottiera infernale intenta a muovere le sue trame oscure. Lo scatto dell'artista finalista ai UOCC 2021, Blizzcon 2021 e Gamescom 2021 è stato realizzato all'interno delle antiche mura dell'abbazia francese di Villers-la-Ville.