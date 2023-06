Diablo 4: l'Inferno di Blizzard a confronto su PS5, Xbox Series X|S e PC

Diablo 4 è finalmente disponibile in tutto il mondo, e nel mentre Blizzard indaga su gli errori che impediscono di accedere ai server dell'hack 'n' slash, ecco che emergono online le prime video analisi dedicate alle versioni PC e console current gen del nuovo capitolo della serie ambientata a Sanctuary.

Come rilevato da ElAnalistaDeBits, Diablo 4 propone una risoluzione 2160p con temporal reconstruction sia su PlayStation 5 che Xbox Series X, mentre su Series S abbiamo i 1440p. In tutti i casi il framerate si attesta sui 60fps, per un'esperienza di gioco che sia la più fluida e godibile possibile.

Xbox Series S presenta alcuni casi di clipping legati all'occlusione ambientale, alle ombre e alle texture. Xbox Series X e PS5 utilizzano impostazioni paragonabili ai settaggi Alto/Ultra su PC. Il framerate su console rimane costante a 60fps, anche se non mancano alcuni piccoli problemi di stuttering. I tempi di caricamento sono più rapidi su PC, e la console più "rapida" in questo senso è Xbox Series S. La versione PC ha, nel caso di questa analisi, il Frame Generation delle NVIDIA RTX 4000 disabilitato.

Secondo ElAnalistaDeBits, Diablo IV è uno dei giochi meglio ottimizzati visti in questa generazione sia su console che su PC. Senza dubbio, a prescindere dalla vostra piattaforma di preferenza, sarà una bella esperienza addentrarsi tra le maglie infernali di Sanctuary.

Per ulteriori approfondimenti sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Diablo 4.