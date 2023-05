Diablo 4: l'inferno è per tutti grazie alle tante opzioni per l'accessibilità

A distanza di un paio di settimane dall'uscita di Diablo 4, gli sviluppatori hanno deciso di pubblicare un lungo post dedicato interamente al ventaglio di opzioni per l'accessibilità che permetteranno a tutti di godersi l'avventura ambientata a Sanctuary.

Tra le circa 50 opzioni troviamo anche e soprattutto quelle relative al sistema di controllo. Lo schema dei comandi, che si stia usando un controller o la combinazione mouse/tastiera, può essere personalizzato nei minimi particolari. In aggiunta, i giocatori possono selezionare una serie di impostazioni extra che semplificano l'attivazione di alcune abilità come quelle dell'Incantatore, così da decidere se tenere o meno premuto il tasto per decidere dove scatenare la sua furia elementale. Altre opzioni sono invece dedicate alla personalizzazione dei sottotitoli e alle dimensioni dell'interfaccia, di cui si possono ridurre o ingrandire puntatore e testi.

Troviamo poi la possibilità di attivare suoni che segnalano la caduta del loot appartenente a vari livelli di rarità, un sintetizzatore vocale per leggere qualsiasi cosa a schermo ed un sistema per modificare i bordi di nemici, protagonisti ed elementi dello scenario e renderli così più facilmente individuabili per chi ha problemi di vista.

Come se non bastasse, Blizzard ha confermato che questo è solo l'inizio e che nel tempo verranno accolti i feedback degli utenti per sviluppare ulteriori funzionalità per espandere le opzioni legate all'accessibilità.

