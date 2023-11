Diablo 4, inizia la scalata al successo con la prova gratis: oltre 27K giocatori su Steam

Come raccontatovi alcuni giorni fa, la versione PC di Diablo 4 è ora giocabile gratis su Steam. L'iniziativa, avviata il 21 novembre, sarà ancora attiva per alcuni giorni, ma i risultati di questa decisione di Blizzard sono più che evidenti: sono attivi oltre 27mila giocatori su Diablo 4 via Steam, e non è detto che non possano aumentare ancora.

Com'è in parte ovvio che sia, oltre l'indubbia qualità del lavoro della software house che ha reso Diablo 4 uno dei migliori episodi della serie Blizzard, è facilmente riconducibile la scalata al successo dell'ultima produzione Blizzard alla possibilità di provare senza alcun costo aggiuntivo l'avventura messa a punto con il quarto capitolo di Diablo. Attualmente, ben 27,725 persone sono state contemporaneamente attive in Diablo 4 su Steam, andando così a sancire un ulteriore record per il gioco.

Quello di sopra è il picco massimo raggiunto dal titolo a distanza di un giorno e, soprattutto, sin dal lancio del titolo sul client di Valve. Non c'è che dire, dunque: Diablo 4 sta riscontrando un successo più che positivo. Inoltre, la presenza dell'ultima iterazione del franchise tra il vasto elenco di giochi in saldo per il Black Friday ormai prossimo alla sua conclusione ha fatto sì che i risultati conseguiti da Blizzard siano sempre più in forte crescita. Dopo aver preso parte dalla BlizzCon di quest'anno, abbiamo visto un avvenire alquanto radioso per il progetto: Diablo 4 ha un futuro pieno di sorprese e non vediamo l'ora di scoprire quelle che saranno tutte le novità per i mesi che comporranno il 2024 e non solo.