Diablo 4: nell'inventario arriveranno più slot, ma Blizzard è prudente con i cambiamenti

Il mondo di Diablo 4 è stracolmo di loot da raccogliere per potenziare il nostro personaggio e farci strada tra gli infernali sentieri di Sanctuarium. Blizzard ha tutta l'intenzione di concedere più spazio per l'inventario dell'hack 'n' slash, ma il team vuole al contempo essere il più meticoloso possibile con i cambiamenti.

"Dirò subito che ne sentiamo sicuramente parlare tutti", ha detto l'associate game director Joe Piepiora in risposta a una domanda dei fan sulla carenza di spazio all'interno dell'inventario. "Stiamo discutendo molto su ciò che dobbiamo fare: abbiamo buoni piani per migliorare la situazione. So che è frustrante sentirmelo dire, ma la realtà è che ci stiamo muovendo molto, molto velocemente su questo e vogliamo fornire più spazio in futuro, stiamo cercando di capire come fare".

Piepiora ha sottlineato che, sebbene correzioni e modifiche di questo genere possono sembrare semplici, il team dà la priorità a "farle bene" anziché "farlo subito". "Un errore che alcune persone commettono è l'idea che il tempo [di sviluppo] sia solo "quello che serve per implementare qualcosa", è poi intervenuto il direttore generale Rod Fergusson, "e non lo è: si tratta anche di quello che serve per testare e assicurarsi che l'aggiunta sia solida e stabile. Abbiamo alcuni eroici ingegneri che possono cambiare le cose molto rapidamente, ma abbiamo anche alcuni eroici team QA in tutto il mondo".

