Diablo 4, niente invito per la Closed Beta? Niente paura, l'Open Beta arriva nel 2023

In seguito all'annuncio ufficiale di una Closed Beta di Diablo IV, gli appassionati della serie Blizzard hanno festeggiato la possibilità di avere un primo assaggio dell'attesa produzione.

La Closed Beta, che sarà incentrata sulle attività parte dell'endgame di Diablo IV, si svolgerà nel corso dell'autunno, in una data ancora da annunciare. Nell'attesa di maggiori dettagli, i giocatori possono però già inviare la propria candidatura al team di sviluppo. La procedura, che deve essere completata entro la giornata del prossimo 11 ottobre 2022, garantirà l'accesso ad una Closed Beta autunnale a durata limitata.

Entro la giornata di venerdì 18 novembre 2022, Blizzard contatterà i giocatori selezionati per testare il gioco. Sin da ora, tuttavia, la software house vuole rassicurare coloro che non saranno invece inclusi tra i partecipanti alla Closed Beta. Il team ha infatti già deciso di organizzare anche una Open Beta di Diablo IV, il cui svolgimento resta atteso per i "primi mesi del 2023". Al momento, non sono state condivise ulteriori informazioni in merito a questo ulteriore test del titolo di casa Activision Blizzard.

In attesa di maggiori dettagli su questo fronte, vi ricordiamo che siete ancora in tempo per iscrivervi alla Beta di Diablo IV in programma per l'autunno 2022.