Diablo 4: il kolossal GDR si rivede alla BlizzCon con il video della spietata Tagliagole

Nella cornice mediatica della BlizzCon Online, i vertici di Blizzard hanno riaperto una finestra sull'universo ruolistico di Diablo 4 per presentarci una nuova Classe personaggio della Tagliagole con un filmato che, tra scene in cinematica e di gameplay, descrive con dovizia di particolari questa spietata guerriera che agisce nell'ombra.

Nel confermare i progressi compiuti dagli sviluppatori di questo attesissimo action GDR a mondo aperto, le alte sfere del colosso videoludico di Irvine approfittano di questo nuovo filmato per fornire tutta una serie di informazioni sulla rosa di guerrieri da interpretare e, naturalmente, sulle aree della mappa da poter esplorare in compagnia del Barbaro, dell'Incantatrice e del Druido.



Indossando i panni dell'appena svelata Classe della Tagliagole, gli esploratori dell'oscuro open world di Sancutary di Diablo 4 potranno approcciarsi alle battaglie in maniera ancora più originale e, se vogliamo, "violenta", ossia utilizzando delle tecniche di combattimento e delle abilità uniche con cui falciare senza rimorsi gli abomini demoniaci e i nemici umani che oseranno ostacolare il nostro cammino.



Cosa ne pensate della Tagliagole e del video confezionato da Blizzard per svelare la quarta classe personaggio di Diablo 4? Fatecelo sapere con un commento. Qualora ve lo foste perso, eccovi il nostro speciale sulla trama di Diablo 4 e la storia di Lilith.