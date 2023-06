Diablo 4: un lancio da urlo con il videoclip di Halsey nei panni di Lilith

Di ritorno dall'inferno della Diabolica Commedia di Diablo 4, Blizzard celebra il day one dell'action ruolistico immergendoci nelle atmosfere a tinte oscure del video musicale 'Lilith' di Halsey con la partecipazione di SUGA dei BTS.

La versione integrale del videoclip di Diablo 4 Anthem di Halsey e SUGA mostrato in anteprima dalla casa di Irvine nei giorni scorsi apre così una finestra sull'universo di Sanctuarium per farci assistere all'infernale incontro tra la stessa cantante e compositrice statunitense con la Beata Madre Lilith.

