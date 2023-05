Diablo 4 leak: in arrivo una promozione 'croccante' con tanti oggetti gratis?

Stando a quanto emerso da un leak su Reddit, una promozione 'croccante' accompagnerà il lancio di Diablo 4 per dare modo ai giocatori di riscattare tanti oggetti gratis per customizzare il proprio alter-ego in vista del viaggio da compiere nella dimensione a tinte oscure di Sanctuarium.

L'anticipazione rimbalzata sul noto forum preannuncia una nuova collaborazione tra Blizzard e KFC, la catena di fast food famosa in tutto il mondo per il suo menù a base di pollo fritto. A voler dar retta al leak, a partire dal 29 maggio tutti i clienti di KFC avranno l'opportunità di raccogliere cinque distinti premi ingame di Diablo 4 sia nei ristoranti della catena che attraverso l'acquisto online dei prodotti del Colonnello.

Dalle indiscrezioni rimbalzate in rete non è chiaro quali possano essere i bonus gratuiti di Diablo 4 interessati da questa rumoreggiata promozione; allo stesso modo, non sappiamo se la promozione coinvolgerà la sola divisione nordamericana di KFC o se, al contrario, darà modo anche alla clientela europea di Kentucky Fried Chicken di ottenere queste misteriose ricompense gratuite di Diablo 4.

Nell'attesa di un chiarimento da parte di Blizzard e KFC, vi ricordiamo che su queste pagine trovate il nostro approfondimento sul video di Diablo 4 e i segreti dei dungeon e del Codice del Potere.