Diablo 4: leak dalla sessioni mo-cap, offrono un primo sguardo alle cutscene

Diablo 4 ha da sempre qualche problema con i leak. Nonostante Blizzard Entertainment si stia attivano per fermare la loro diffusione, non sempre riesce nella sua impresa. In queste ore, ad esempio, stanno circolando in rete dei filmati tratti dalle sessioni di registrazione mo-cap.

Si stanno diffondendo rapidamente nel web dei filmati catturati durante le sessioni di registrazione in motion capture. In ognuno di essi, è presente un riquadro che mostra la performance dell'attore in carne ossa, mentre sullo sfondo scorrono le immagini in tempo reale delle cutscene che verranno poi inserite nel prodotto finale. Queste sono in uno stato grezzo e ben lontano dal completamento, tuttavia potrebbero ugualmente contenere degli spoiler sulla trama.

L'impressione è che si tratti di filmati per esclusivo uso interno, che quasi sicuramente non avrebbero mai dovuto vedere la luce. Per il momento sono raccolti al link allegato in calce, ma con tutta probabilità Blizzard si attiverà presto per farli rimuovere.

L'ultimo aggiornamento ufficiale risale al mese di agosto, quando gli sviluppatori ci hanno parlato del Pass Stagionale, del Negozio e degli Eventi di Diablo 4. Vista e considerata la loro cadenza trimestrale, il prossimo aggiornamento dovrebbe arrivare a novembre, mentre c'è chi punta ad un'apparizione di Diablo 4 ai Game Awards di dicembre.