Diablo 4, ancora leak: trapelano screenshot della mappa e dell'editor degli eroi

Neppure i demoni infernali di Diablo 4 sono immuni ai leak: in queste ore sono trapelati in rete degli screenshot tratti dalla Closed Beta "Friends & Family", per definizione indirizzati a pochi intimi (che a quanto pare non sono tutti fidati).

Gli screenshot che stanno circolando in rete evidenziano aspetti della produzione come la mappa del gioco, la lobby, l'interfaccia in-game, la schermata di selezione degli eroi e il menu di personalizzazione del personaggio, che a quanto pare sarà incredibilmente approfondito. Se siete curiosi di vedere anche voi le immagini, potete dirigervi al link allegato in calce, tenendo bene a mente che potrebbero essere rimosse da un momento all'altro per esplicito (e sacrosanto) volere di Blizzard Enetertainment.

Diablo 4, ricordiamo, è atteso su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC via Battle.net in una data non meglio precisata del 2023. Nei primi mesi del prossimo anno si svolgerà un'Open Beta di Diablo 4 per tutti i giocatori, quindi non dispiacetevi se non avete avuto modo di partecipare alle fasi Closed. Nell'ultimo aggiornamento ufficiale pubblicato da Blizzard Entertainment abbiamo avuto modo di scoprire dei dettagli sul Pass Stagionale, il Negozio e gli Eventi di Diablo 4.