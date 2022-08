Diablo 4, leak dall'Alpha: editor del personaggio e schermata di avvio della partita

Come abbiamo già avuto modo di scoprire, in questi giorni si sta svolgendo la Friends & Family Alpha di Diablo 4, ossia un test riservato solamente ad un gruppo ristretto di persone. Ciononostante, a giudicare dai leak, sembra alcuni degli utenti selezionati non possano essere considerati davvero fidati.

Qualche giorno fa, il reporter Jason Schreier ha fatto notare che le impressioni dei fortunati tester con i quali è in contatto sono per la maggior parte positive, uno scampolo di informazione che ha contribuito a generare ottimismo all'interno della comunità. Quello odierno è invece un leak a tutti gli effetti, poiché su Reddit e altri social stanno circolando screenshot e video dell'Alpha di Diablo 4 che mettono in evidenza diversi aspetti della produzione.

Gli screenshot, ad esempio, mostrano l'editor del personaggio, che permette di personalizzare nella forma e nel colore viso, corpo, capelli e accessori, mentre nel breve video si possono osservare fugacemente la schermata di selezione della classe e il menu d'avvio della partita, con il pulsante Start Game e un piccolo menu che consente di modificare il Tier del mondo, saltare la campagna e cancellare il personaggio.

Se volete dare una sbirciatina anche voi, seguite il link alla fonte riportato in calce a questa notizia. Questi materiali, chiaramente, non avrebbero dovuto vedere la luce del sole, dal momento che tutti i partecipanti alla Friends & Family Alpha hanno stipulato un accordo di non divulgazione. Il giocatore che li ha diffusi, dunque, lo ha chiaramente infranto.