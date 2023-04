Diablo 4: libertà al potere nel video di Blizzard sulla scelta delle Classi

In vista del nuovo Stress Test di Diablo 4 a maggio, Blizzard ci rituffa nelle atmosfere di Sanctuarium pubblicando un video diario che approfondisce uno dei temi più 'sentiti' dagli appassionati, ovvero la scelta iniziale della Classe più adatta al proprio stile di gioco.

Nel video, gli esponenti del team di sviluppo della casa di Irvine si alternano per descrivere il lavoro portato avanti da Blizzard per dare a tutti i giocatori l'opportunità di creare il personaggio dei propri sogni.

La scelta della Classe, in effetti, sarà solo una delle innumerevoli decisioni che gli utenti dovranno prendere per evolvere il proprio alter-ego, dagli attributi da potenziare agli elementi di equipaggiamento da acquisire e migliorare in funzione degli attacchi, delle abilità e delle tecniche più aderenti allo stile di gioco di ciascun appassionato.

In tal senso rientrano i suggerimenti di Wudijo per potenziare l'eroe di Diablo 4, dagli attributi da evolvere servendosi del sistema di Fama alle azioni da compiere nelle primissime fasi della campagna principale per massimizzare l'esperienza ottenuta partecipando alle attività iniziali.

Date perciò un'occhiata al nuovo video "Inside the Game" di Blizzard e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo, ma prima vi ricordiamo che i cancelli di Diablo 4 si apriranno ufficialmente il 6 giugno su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.