Diablo 4 e Lilith: Blizzard celebra il personaggio con una figure da 499 dollari!

Con la conferenza organizzata in occasione della BlizzCon 2019, i vertici di Blizzard hanno deciso di alzare il sipario su quello che sarà il prossimo capitolo della serie Diablo.

Dal palco dell'evento è stato infatti mostrato al pubblico il primo trailer di Diablo 4, che ha sancito ufficialmente il vociferato ritorno di Lilith. Un oscuro e misterioso rituale ha infatti concesso alla Figlia dell'Odio di tornare a manifestarsi, con un'entrata in scena davvero ad effetto. Ad ora, la software house non ha ancora svelato la data di uscita del gioco, ma, nell'attesa di saperne di più, sullo store Blizzard ha fatto la sua comparsa una statuetta da collezione dedicata proprio a Lilith.



La figure, di cui potete ammirare alcune immagini di anteprima direttamente in calce a questa news, immortala la Regina delle Succubi nella sua interezza: cosa ve ne pare? Con un'altezza pari a 24.5'' (circa 62 centimetri), l'oggetto è dipinto a mano e ricco di dettagli. L'invio della statuetta agli acquirenti dovrebbe prendere il via entro il 31 luglio 2020: il prezzo di vendita è pari a 499,99 dollari!



Nell'attesa di scoprire la data a partire dalla quale i giocatori potranno testare con mano il nuovo capitolo della serie, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile il nostro provato di Diablo 4.