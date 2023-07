Diablo 4: i loot goblin sono il nuovo incubo dei giocatori Hardcore

Avete presenti i loot goblin, le creature con il sacco rosso ricolmo di bottino prezioso che si aggirano per le strade di Sanctuarium in Diablo 4? Nelle ultime ore questi nemici si sono trasformati nel peggior incubo di qualsiasi giocatore con un personaggio Hardcore.

Sebbene tali nemici siano solitamente innocui e si limitino a scappare mentre vengono ferocemente colpiti dai giocatori che vogliono a tutti i costi il contenuto del loro sacco, esistono condizioni specifiche in cui i loot goblin possono diventare letali. Più nello specifico, esiste un modificatore nei dungeon endgame che prende il nome di Death Pulse (impulso mortale), grazie al quale i nemici che esalano l'ultimo respiro emettono una potente esplosione. Per qualche strana ragione - c'è chi pensa possa trattarsi di un bug - i loot goblin che vengono eliminati in spedizioni come queste emettono un impulso mortale così forte da spazzare via in un solo colpo anche i giocatori più preparati e con le difese più alte.

Se tali circostanze si traducono in una semplice morte per i giocatori tradizionali, chi ha un eroe Hardcore e si imbatte in uno di questi nemici con il modificatore attivo rischia grosso e sui social vi sono svariate testimonianze di utenti che hanno perso il loro personaggio dopo ore ed ore di gioco.

In attesa di scoprire come si comporterà Blizzard di fronte al problema, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida alla modalità hardcore di Diablo 4.