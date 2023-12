Diablo 4: un malefico cosplay di Lilith ci trascina negli Inferi

Uscito a inizio estate 2023 su PC e console Sony e Microsoft, Diablo 4 è uno dei migliori episodi della serie di hack 'n' slash. Con questa nuova iterazione Blizzard segna un ritorno alle origini attraverso un actiong RPG ricchissimo e che punta ad ampliarsi con il passare delle stagioni.

Nel corso dell'ultimo talk tenuto dal publisher sono stati rivelati i contenuti della patch 1.3.2 di Diablo 4. L'aggiornamento di dicembre renderà più ricca l'avventura per Sanctuarium, ma anche più stabile andando a risolvere i precedenti bug della Stagione del Sangue. Aggiungerà anche la sfida il Mattatoio di Zir in Diablo 4.

Il prossimo appuntamento sarà poi segnato da una prima espansione. In arrivo nel corso del 2024, il DLC Vessel of Hatred di Diablo 4 sta facendo parlare di sé per il suo costo, che pare possa arrivare fino a 100 dollari. Questo contenuto aggiuntivo introdurrà i companion controllati dall'intelligenza artificiale e forse la possibilità di accedere a funzionalità con una stagione di anticipo.

Mentre si attendono novità sull'argomento, la cosplayer Helgi Helveiga ci trascina negli inferi con una sua spaventosa interpretazione. In questo malefico cosplay di Lilith da Diablo 4 la progenitrice dei Nefilim e figlia del primo maligno Mephisto ci guida nel regno dei morti attraverso uno scatto che fa un uso sapiente di edit ed effetti grafici.