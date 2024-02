Diablo 4, microtransazioni da $30 per colorare i portali: i giocatori non la prendono bene

La patch 1.3.2 di Diablo 4 è online con tutte le sue novità, ma alcuni giocatori hanno scatenato una nuova polemica attorno all'hack 'n' slash di Blizzard, ancora una volta a causa della gestione dello shop in-game e delle microtransazioni.

Diablo 4 è attualmente nella sua terza stagione ed è disponibile l'evento Lunar Awakening a tempo limitato. Sfortunatamente per Blizzard, il nuovo evento ha riportato alla luce alcune vecchie controversie. I giocatori si sono detti contrariati per i nuovi errori di comunicazione da parte del team di sviluppo su quali oggetti dell'evento di Diablo 4 sarebbero stati a pagamento.

Il malcontento generalizzato dei giocatori ha spinto molti di loro a dare personalmente un'occhiata allo shop in-game, e non sono rimasti contenti di ciò che hanno visto. L'utente di Reddit u/Mwatki20, in particolare, ha portato all'attenzione della community un pack di reskin per i portali di viaggio di Diablo 4, ed i giocatori sono rimasti increduli nello scoprire il loro prezzo, pari a 29,99 dollari. Alcuni ritengono un vero insulto una proposta del genere, mentre altri fanno notare che "Puoi acquistare Palworld a questo prezzo... Tanto per dire...". C'è comunque da tenere in conto che l'acquisto delle skin è mitigato dal conseguente ottenimento di valuta in-game del valore di circa 10 dollari, e che in ogni caso rimane un contenuto totalmente opzionale.

Le skin dei Portali, inoltre, sono appannaggio di alcune classi, motivo per cui alcuni hanno deciso di desistere dall'acquisto: "In realtà avrei probabilmente le avrei comprate se non fossero esclusive di alcune classi", ha dichiarato un giocatore, a cui hanno fatto eco altri utenti.