Diablo 4, modalità Hardcore: come attivarla e come funziona

Negli ultimi giorni avrete sicuramente sentito parlare di qualche vicenda legata alla modalità Hardcore di Diablo 4, che altera alcuni aspetti dell'action RPG di Blizzard Entertainment e ne aumenta in maniera sensibile il livello di sfida. Ma che cos'è e come funziona questa particolare opzione? Scopriamolo insieme.

Che cos'è la modalità Hardcore

La modalità Hardcore di Diablo 4 è una particolare opzione che, se attivata, fa sì che un determinato personaggio legato all'account sia soggetto alla permadeath. In parole povere, in caso di morte viene definitivamente cancellato senza la possibilità di recuperare i progressi, costringendo il giocatore a ricrearne un altro. Occorre precisare che la modalità Hardcore non influenza il livello di difficoltà, ma si limita semplicemente ad attivare la morte permanente. Il motivo per cui molti giocano con l'opzione attiva è dovuto alla possibilità di completare sfide ed ottenere ricompense esclusive (inclusi alcuni titoli), senza contare che i primi 1.000 giocatori che raggiungeranno il Livello 100 in modalità Hardcore vedranno il loro nome comparire su una statua di Lilith in game.

Come attivare la modalità Hardcore

L'attivazione di questa particolare modalità di Diablo 4 è molto semplice ed è legata alla schermata di creazione del personaggio. Per dare il via ad una partita in modalità Hardcore, occorre creare un nuovo eroe dal menu principale e, nella tabella 'Finalizza' dell'editor, bisogna mettere la spunta sull'opzione 'Hardcore' (come si può vedere nell'immagine in calce alla guida).

Cosa succede in caso di disconnessione?

L'elevato numero di giocatori connessi ai server di Diablo 4 nel corso dei primi giorni dall'uscita ha creato qualche problemino di lag e disconnessioni che hanno rovinato l'esperienza di alcuni utenti con un personaggio Hardcore. Un'eventuale disconnessione potrebbe infatti lasciare per qualche istante il personaggio nel bel messo di un'orda di demoni e provocarne la morte, come accaduto a svariati utenti. Fortunatamente esiste un modo per evitare tutto questo ed il suo nome è 'Pergamena di Fuga': si tratta di un oggetto che, se usato manualmente, permette al personaggio di teletrasportarsi immediatamente in un luogo sicuro. Nel caso in cui dovesse esserci uno di questi consumabili nell'inventario, al momento della disconnessione verrà automaticamente utilizzato per mettere l'eroe Hardcore in sicurezza ed evitarne la dipartita.

