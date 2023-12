Diablo 4, parte il Morbo di Mezz'Inverno: la caccia ai demoni prosegue durante le feste

Dopo il Mattatoio di Zir, la Stagione del Sangue di Diablo 4 prosegue con il Morbo di Mezz'Inverno, l'evento di fine anno che sprona tutti gli esploratori di Sanctuarium a cimentarsi in sfide di alto livello per accedere a tante personalizzazioni e ad equipaggiamenti inediti per il proprio alter-ego.

Per tutta la durata dell'evento stagionale i giocatori dovranno aiutare il bardo Gileon a risollevare il morale degli eroi di Sanctuarium abbracciando lo spirito delle festività con una sana, vecchia caccia ai demoni da svolgersi nelle aree che circondano la cittadina di Kyovashad.

Il nostro compito sarà perciò quello di scoprire i 'pericoli maligni che si nascondo nella neve' e di esorcizzarli sia da soli che in compagnia degli altri giocatori di Diablo 4, il tutto per poter consentire a Gileon di migliorare il proprio campo: da par sua, il bardo ricompenserà tutti coloro che vorranno aiutarlo nella sua impresa con numerose customizzazioni e tanti equipaggiamenti speciali.

Mentre Gideon allieterà i cittadini di Kyovashad con le sue novelle sull'Orrore dal Manto Rosso, i giocatori dovranno recuperare Frammenti Appestati, Cimeli Perduti e altre risorse per sbloccare nuove ricompense, oggetti cosmetici e funzionalità inedite della Piazza di Mezz'Inverno. Il nuovo evento di fine anno di Diablo 4 è già iniziato il 12 dicembre e terrà compagnia gli esploratori delle Vette Frantumate del Regno Stagionale fino al 2 gennaio alle ore 19:00 italiane. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale su Diablo 4 e un futuro pieno di sorprese.