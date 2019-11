Diablo 4 si mostra nei primi screenshot ufficiali in 4K

Dopo aver pubblicato il lungo trailer di debutto e il primo video gameplay di Diablo 4, Activision Blizzard pubblica ora anche le prime immagini ufficiali del gioco in 4K, che permettono di dare uno sguardo agli ambienti ed ai personaggi.

"Dopo la distruzione della Pietra Nera delle Anime, la sconfitta del Primo Maligno e la caduta di Malthael, l'Angelo della Morte, innumerevoli vite sono andate perdute e gli abitanti di Sanctuarium si sono trovati ad affrontare la più cupa delle ere. Sono passati anni e inizia ad affacciarsi la parvenza di una vita normale, ma una minaccia antica come il mondo stesso sta facendo il suo ritorno. Diablo IV è la nuova incarnazione del GdR d'azione che ha definito il genere e che i giocatori hanno imparato ad amare."

Diablo 4 non ha ancora una data di uscita, il lancio è previsto su PC, PlayStation 4 e Xbox One, Blizzard ha fatto capire però che "il gioco non arriverà molto presto" e alcuni analisti prevedono un debutto fissato per la fine del 2020 con conseguente arrivo anche su PlayStation 5 e Xbox Scarlett.

Il nuovo episodio della serie è stato accolto calorosamente dal pubblico alla BlizzCon 2019 e Blizzard vuole prendersi tutto il tempo necessario per terminare i lavori e non deludere la community.